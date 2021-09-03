Биатлонист Елисеев будет готовиться в новому сезону в группе Башкирова

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Российский биатлонист Матвей Елисеев продолжит подготовку к новому сезону в группе тренера Сергея Башкирова. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

С мая по август Елисеев тренировался в группе Юрия Каминского. Ранее комментатор телеканала "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев сообщал, что Каминский предложил снять Елисеева с централизованной подготовки за то, что тот во время сбора на Семинском перевале без согласования со штабом команды провел тренировку, после которой почувствовал себя плохо. Каминский предложил Елисееву дальше тренироваться самостоятельно.

"Решение о переводе Матвея Елисеева из одной группы подготовки в другую принято мной в интересах сборной России после консультаций с обоими тренерами, Юрием Каминским и Сергеем Башкировым, а также с самим спортсменом, - заявил президент СБР Виктор Майгуров. - Благодаря тому, что наша команда готовится к сезону двумя равнозначными группами, уверен, что этот переход пройдет безболезненно и для команды, и для Матвея".

В мае СБР объявил о разделении сборной России на группы, с мужским составом работают Каминский и Башкиров.

Елисееву 28 лет, он является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира, двукратным чемпионом Европы. Каминский работает в мужской сборной России с прошлого сезона, однако с Елисеевым работал впервые - в прошлом году спортсмен находился на самоподготовке.