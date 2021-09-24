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КХЛ

"Спартак" и ЦСКА поменялись домашними играми КХЛ в октябре

Матч на "ЦСКА-Арене" пройдет 11 октября, а встреча в "Мегаспорте" - 18 октября

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) изменила места проведения очных матчей московских "Спартака" и ЦСКА в октябре в регулярном чемпионате. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Домашней ареной московского "Спартака" является "Мегаспорт", ЦСКА проводит домашние встречи на "ЦСКА-Арене". Изначально на 11 октября была запланирована встреча "Спартака" и ЦСКА в "Мегаспорте", на 18-е - на "ЦСКА-Арене". В связи с обращением "Спартака" из-за загруженности "Мегаспорта" было принято решение встречу на этой арене провести 18 октября, а на "ЦСКА-Арене" - 11 октября.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 10 матчах 14 очков, "Спартак" идет на пятой строчке, имея в активе 10 очков в девяти играх.

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