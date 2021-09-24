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КХЛ

Евгений Артюхин перешел в клуб КХЛ "Адмирал"

Контракт с 38-летним нападающим рассчитан на один год

ТАСС, 24 сентября. Нападающий Евгений Артюхин заключил контракт с владивостокским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Адмирал". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Контракт с 38-летним игроком рассчитан на один год.

Артюхин начал карьеру в подмосковном "Витязе". В 2001 году он был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под общим 94-м номером клубом "Тампа-Бэй". Также в НХЛ он выступал за "Анахайм" и "Атланту", проведя в общей сложности 199 матчей, набрав 49 (19 шайб + 30 передач) очков.

В КХЛ, помимо "Витязя", Артюхин играл за ярославский "Локомотив", омский "Авангард", московский ЦСКА, петербургский СКА, подмосковный "Атлант", новосибирскую "Сибирь" и московское "Динамо". В прошедшем сезоне нападающий провел за "Витязь" 43 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал четыре (две шайбы + две результативные передачи) очка. В составе сборной России принимал участие в чемпионате мира 2011 года.

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