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Биатлон

Биатлонистка Кристина Резцова пояснила смысл своей записи в соцсети во время сборов

Одну из фотографий, которая была сделана в конце августа на Семинском перевале, спортсменка сопроводила словами "несмотря ни на что, я снова здесь"
Кристина Резцова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Кристина Резцова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТЮМЕНЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Призер чемпионата Европы по биатлону Кристина Резцова свою запись в соцсети "несмотря ни на что, я снова здесь" объяснила тем, что она была готова возобновить тренировки после рождения ребенка вопреки всем трудностям, которые ее сопровождали. Об этом она рассказала ТАСС.

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Резцова родила ребенка в феврале, тренировки возобновила в мае. Фотографию с одного из сборов на Семинском перевале она сопроводила словами "несмотря ни на что, я снова здесь".

"Это хорошее место для подготовки, - сказала Резцова. - Но находиться там очень тяжело: каждый раз, когда я туда приезжаю, поначалу ничего не хочется, настроения нет. Там делать нечего - вокруг нет ничего на 30 км".

"И туда я приехала с дочкой. То есть я настолько хотела тренироваться, что приехала туда! Туда же лететь пять часов, плюс добираться два часа на машине. Много вещей, пришлось у местных просить кроватку для дочки. И несмотря ни на что, вопреки всем трудностям, я все равно поехала туда. Все ради результата", - добавила она.

Резцова в четверг стала пятой в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России, в субботу она стала второй в спринте.

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