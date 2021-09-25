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Футбол в России

Хачатурянц: глава департамента судейства РФС Перейра сам выбрал в помощники Хютия

Руководитель судейского комитета отметил, что контракт с бывшим финским арбитром еще не подписан

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) португалец Витор Перейра самостоятельно выбрал помощника финна Йоуни Хютия, пока с ним не подписан контракт. Об этом ТАСС сообщил руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

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О назначении Перейры на пост главы департамента судейства РФС было объявлено 23 сентября, он подписал контракт с организацией на два года с возможностью продления. 13 сентября этот пост покинул венгр Виктор Кашшаи, который возглавлял департамент с января 2020 года. До назначения Перейры за административные вопросы отвечал заместитель руководителя департамента судейства Павел Каманцев.

"Выбор [помощника] был Витора. Подписан ли с Хютия такой же контракт, как с Витором? Пока нет. В процессе", - сказал Хачатурянц.

Перейре 64 года, он обслуживал матчи с 1989 по 2002 год. Арбитр судил матчи чемпионатов мира 1998 и 2002 годов и чемпионата Европы 2000 года. Также Перейра судил матч за Суперкубок УЕФА 2001 года и финал Кубка УЕФА 2002 года. Хютия 57 лет, он был арбитром ФИФА с 1997 по 2009 год.

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