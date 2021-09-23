"Лучший из кандидатов". Витор Перейра назначен главой департамента судейства РФС

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Португалец Витор Перейра возглавил департамент судейства Российского футбольного союза (РФС). Контракт со специалистом рассчитан на два года с возможностью продления. "Я с огромным удовольствием хотел бы объявить о начале сотрудничества с Витором, это уникальный человек, - сказал на пресс-конференции руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. - Уникальность состоит в том, что он сочетает в себе богатейший уровень бывшего судьи, на самом высоком уровне, вместе с тем это человек, который был функционером в этой области на протяжении многих лет. Именно такое сочетание необходимо не только департаменту судейства, но и судейскому корпусу для завершения реформ".

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Перейра отметил, что для него работа в России является вызовом. "Я хотел бы начать с того, что горд быть здесь, работать в такой великой стране и федерации, для меня было большой честью получить такое предложение, - сказал Перейра журналистам. - У меня был богатый опыт профессионального судьи, более 15 лет в четырех странах в качестве руководителя судейского департамента. Для меня это предложение стало большим вызовом, здесь подобралась хорошая команда, которая готова работать над тем, чтобы сделать лучше как сам футбол, так и уровень судейства в стране. Я понимаю, что страна большая, разные часовые пояса, но надеюсь, что нам удастся объединить все 85 регионов и мы сможем предпринять все усилия для улучшения уровня судейства". С января 2020 года пост главы департамента судейского комитета РФС занимал венгр Виктор Кашшаи, о его уходе с должности было объявлено 13 сентября. "Виктор проделал большую работу, за что мы ему очень благодарны, просто пришел момент, когда мы вышли на определенный уровень, нам нужен был человек с другими качествами, чтобы завершить реформы. Мы благодарны Виктору за работу", - объяснил уход Кашшаи Хачатурянц. Сделать улучшения открытыми Перейра рассказал журналистам, что планирует сделать процесс улучшения работы судей открытым для всех. "Мы планируем сделать этот процесс максимально прозрачным, наладить хорошую связь со всеми участниками процесса, включая клубы и вас (журналистов), играющих важную роль в этой сфере, - сказал Перейра. - Также попытаемся наладить контакт с местными федерациями. У нас всегда будут открыты двери, если у вас будут возникать вопросы, то мы будем рады разъяснить и объяснить позицию по любым моментам".

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Хачатурянц обозначал задачи португальского специалиста. "Стоит несколько задач, одна из основных - анализ текущей ситуации судейства в целом в России, - сказал он. - Реформа обучения судей - очень принципиальный вопрос для нас, на сегодняшний день количество школ судейства не соответствует реально обучаемым, налаживание единой базы для обучения. Витор является автором книги "Программа таланта и наставники", она в ближайшее время будет переведена на русский язык, станет одной из основных книг для обучения наших судей. Думаю, что до конца года Витор составит дорожную карту своей работы". Перейра рассказал про два основных направления своей работы. "Это соревнования высшего уровня, где мы будем работать над улучшением качества судейства, над тем, чтобы как можно больше судей получили сертификат VAR (системы видеоассистента рефери), также будет проведена работа над качеством взаимодействия судей на поле и на VAR, - отметил Перейра. - Второе, более широкое направление, где мы будем стараться повышать образование судей, идти от основания до верхушки пирамиды, оказывать помощь в выстраивании этой пирамиды, карьерной пирамиды, чтобы судьи могли развиваться в рамках своей профессии. Что касается первого направления, то здесь важный компонент - выработка единства, единого подхода к моментам, чтобы быстрее решались моменты на матчах". Перейре 64 года, он обслуживал матчи с 1989 по 2002 год. Арбитр судил матчи чемпионатов мира 1998 и 2002 годов и чемпионата Европы 2000 года. Также Перейра судил Суперкубок УЕФА 2001 года между германской "Баварией" и английским "Ливерпулем" (2:3) и финал Кубка УЕФА 2002 года между нидерландским "Фейенордом" и германской "Боруссией" из Дортмунда (3:2). Кроме этого, Перейра работал в футбольных федерациях Греции и Португалии. Кандидаты на пост руководителя VAR Хачатурянц подчеркнул, что российские специалисты не рассматривались на пост главы департамента судейства. "В начале выступления я сказал об уникальных качествах Витора, самое главное, чего нам не доставало, это его большого организационного опыта работы в реформах других стран, - сказал Хачатурянц. - Мы проанализировали опыт, посчитали, что из тех кандидатов, которых рассматривали, Витор был лучшим. Витор - серьезный человек в системе УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций), отзыв о его работе есть и в прессе, также о нем высказывался и Роберто Розетти (председатель судейского комитета УЕФА - прим. ТАСС). Сочетание опыта явилось главной причиной назначения".

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