Перейра заявил, что хочет сделать чистым процесс улучшения судейства в футболе

В четверг было объявлено о назначении Перейры на пост главы департамента судейства РФС. 13 сентября эту должность покинул венгр Виктор Кашшаи, который возглавлял департамент с января 2020 года. До назначения Перейры за административные вопросы отвечал заместитель руководителя департамента судейства Павел Каманцев.

"Я хотел бы начать с того, что горд быть здесь, работать в такой великой стране и федерации, для меня было большой честью получить такое предложение, - сказал Перейра. - У меня был богатый опыт профессионального судьи, более 15 лет в четырех странах в качестве руководителя судейского департамента. Для меня это предложение стало большим вызовом, здесь подобралась хорошая команда, которая готова работать над тем, чтобы сделать лучше как сам футбол, так и уровень судейства в стране. Я понимаю, что страна большая, разные часовые пояса, но надеюсь, что нам удастся объединить все 85 регионов и мы сможем предпринять все усилия для улучшения уровня судейства".

"Мы планируем сделать этот процесс максимально прозрачным, наладить хорошую связь со всеми участниками процесса, включая клубы и вас (журналистов), играющих важную роль в этой сфере. Также попытаемся наладить контакт с местными федерациями. У нас всегда будут открыты двери, если у вас будут возникать вопросы, то мы будем рады разъяснить и объяснить позицию по любым моментам. Нам нечего скрывать, поэтому мы надеемся находиться с вами в контакте", - добавил новый глава департамента судейства.

Перейра рассказал про два основных направления своей работы. "Это соревнования высшего уровня, где мы будем работать над улучшением качества судейства, над тем, чтобы как можно больше судей получили сертификат VAR (системы видеоассистента рефери - прим. ТАСС), также будет проведена работа над качеством взаимодействия судей на поле и на VAR, - отметил Перейра. - Второе, более широкое направление, где мы будем стараться повышать образование судей, идти от основания до верхушки пирамиды, оказывать помощь в выстраивании этой пирамиды, карьерной пирамиды, чтобы судьи могли развиваться в рамках своей профессии. Что касается первого направления, то здесь важный компонент - выработка единства, единого подхода к моментам, чтобы быстрее решались моменты на матчах".

Перейре 64 года, он обслуживал матчи с 1989 по 2002 год. Арбитр судил матчи чемпионатов мира 1998 и 2002 годов и Европы 2000 года. Также Перейра обслуживал Суперкубок УЕФА 2001 года между немецкой "Баварией" и английским "Ливерпулем" и финал Кубка УЕФА 2002 года между нидерландским "Фейенордом" и немецкой "Боруссией" из Дортмунда.