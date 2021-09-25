Петр Бржиза избран старшим вице-президентом Международной федерации хоккея

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Чех Петр Бржиза одержал победу на выборах старшего вице-президента Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

По итогам второго раунда Бржиза набрал 67,9% голосов, обойдя канадца Боба Николсона.

Ранее в субботу француз Люк Тардиф был избран новым президентом IIHF. Бржиза также принимал участие в выборах в качестве кандидата, однако не смог пройти дальше первого раунда.

Бржизе 56 лет, он является вице-президентом Чешской хоккейной федерации и главой комитета IIHF по развитию детского и юношеского хоккея. Будучи вратарем, Бржиза становился бронзовым призером Олимпийских игр 1992 года, также завоевывал бронзовые медали чемпионатов мира 1989, 1990, 1992, 1993 годов, доходил до полуфинала Кубка мира 2004 года.

Вице-президентом IIHF от Азии и Океании стал представитель Киргизии Айваз Оморканов, который с 60,7% голосов опередил занимавшего этот пост Томаса Ву из Гонконга.