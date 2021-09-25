Люк Тардиф избран новым президентом Международной федерации хоккея

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Федерации хоккея Франции Люк Тардиф одержал победу на выборах президента Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Выборы прошли в рамках полугодового конгресса IIHF в Санкт-Петербурге. На этом посту 68-летний Тардиф сменил Рене Фазеля, который руководил организацией 27 лет.

Тардиф в четвертом раунде выборов набрал 63,21% голосов, его оппонентом был президент Немецкого хоккейного союза и глава комитета IIHF по проведению соревнований Франц Райндль (36,79%).

На предыдущих раундах голосования из борьбы выбыли глава Датской хоккейной ассоциации и глава медицинского комитета IIHF Хенрик Бах-Нильсен, вице-президент Чешской хоккейной федерации и глава комитета IIHF по развитию детского и юношеского хоккея Петр Бржиза и вице-президент Федерации хоккея Белоруссии, глава судейского комитета IIHF Сергей Гончаров.

Тардиф был избран в совет IIHF в 2012 году, где занимал должность казначея. В 2006 году он стал президентом Федерации хоккея Франции, трижды был переизбран на этом посту. Он работал в комитете по конкуренции IIHF, а также председателем финансового комитета IIHF.