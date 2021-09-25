"Манчестер Юнайтед" потерпел первое поражение в чемпионате Англии по футболу

ТАСС, 25 сентября. Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" проиграл "Астон Вилле" из Бирмингема со счетом 0:1 в матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере.

Единственный гол забил защитник гостей Кортни Хос (88-я минута). На первой компенсированной ко второму тайму минуте полузащитник хозяев Бруну Фернандеш не сумел реализовать пенальти.

В состав "Манчестер Юнайтед" вернулся португальский нападающий Криштиану Роналду, который пропустил матч 1/16 финала Кубка английской лиги с лондонским "Вест Хэмом" (0:1). Форвард впервые не сумел отличиться после перехода в команду из туринского "Ювентуса". В прошлом туре он забил гол в ворота "Вест Хэма" (2:1), в игре четвертого тура против "Ньюкасла" (4:1) португалец отметился дублем, а затем поразил ворота швейцарского "Янг Бойз" в Лиге чемпионов (1:2).

"Манчестер Юнайтед" потерпел первое поражение в чемпионате и располагается на четвертой позиции в турнирной таблице, набрав 13 очков и уступая по дополнительным показателям "Ливерпулю", "Манчестер Сити" и "Челси". "Астон Вилла" занимает седьмое место в таблице с 10 очками в активе.

Следующий матч "Манчестер Юнайтед" проведет дома в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов против испанского "Вильярреала" 29 сентября, в седьмом туре АПЛ команда из Манчестера дома сыграет с ливерпульским "Эвертоном" 2 октября. "Астон Вилла" на следующий день на выезде встретится с лондонским "Тоттенхэмом".