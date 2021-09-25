Терюшков: "Локомотиву" повезло не пропустить гол после удаления в матче с "Химками"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Московскому футбольному клубу "Локомотив" повезло в том, что команда не пропустила после удаления в матче девятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковными "Химками". Такое мнение ТАСС высказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

В субботу "Химки" на своем поле сыграли вничью с "Локомотивом" со счетом 0:0. На 53-й минуте встречи после использования системы видеоассистента рефери (VAR) главный арбитр встречи Алексей Амелин показал красную карточку голкиперу "Локомотива" Маринато Гилерме.

"Недовольны, расстроены, два очка потеряли, - сказал Терюшков. - К сожалению, для нас это критичные два очка были, нужно было брать игру и выигрывать, но, видите, сегодня не повезло - штанги, перекладины играли не за нас. До удаления игра складывалась на встречных курсах, понятно, наверное, где-то "Локомотив" был ближе к голу, но все-таки момент у [Резиуана] Мирзова был. После удаления игра полностью перевернулась, мы вели игру, и то, что "Локомотив" не пропустил, им повезло".

Главный тренер "Химок" Игорь Черевченко присутствовал на матче после пропуска двух минувших встреч с "Саранском" (1:1, 6:7 - по пенальти) на групповом этапе Бетсити - Кубка России и с "Уфой" (2:3) в прошлом туре РПЛ по причине высокой температуры. "Конечно, когда тренер на скамейке присутствует, всегда вселяет уверенность, - отметил Терюшков. - К тому же, [Кемаль] Адеми выздоровел, Филип Дагерстоль выздоровел, был боевой состав. Конечно, Резиуан традиционно показывает свою игру. Будем прогрессировать, понятно, старт чемпионата не наш конек, дальше будем только побеждать".

"Что касается судейства, то мы традиционно судей не комментируем. Но мне кажется, что они отработали безошибочно, разбирались в каждом эпизоде. Наверное, претензий ни у одной команды к судейству быть не может", - заключил Терюшков.

"Химки" в последний раз побеждали в чемпионате России 1 августа (четыре ничьи и три поражения), тогда команда выиграла на выезде у "Краснодара" (1:0), подопечные Черевченко располагаются на 14-й позиции в таблице с 7 очками в активе. В следующем туре подмосковный клуб 2 октября на выезде сыграет с тульским "Арсеналом".