"Локомотив" в меньшинстве сыграл вничью с "Химками" в матче чемпионата России по футболу

ХИМКИ /Московская область/, 25 сентября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" со счетом 0:0 сыграл вничью с подмосковными "Химками" в матче 9-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила на "Арене-Химки".

Нападающий железнодорожников Франсуа Камано поразил ворота соперника на 3-й и 32-й минутах, но голы были отменены из-за офсайда. На 53-й минуте встречи после использования системы видеоассистента рефери (VAR) главный арбитр встречи Алексей Амелин показал красную карточку голкиперу "Локомотива" Маринато Гилерме. 17-летний вратарь москвичей Даниил Худяков, вышедший на замену вместо полузащитника Сергея Бабкина, впервые вышел в официальном матче. На 81-й минуте поле на носилках покинул защитник "Локомотива" и сборной России Станислав Магкеев, которого заменил англичанин Тино Анджорин. В заявке московского клуба на матч по причине травм отсутствовали нападающий Зе Луиш, полузащитник Антон Миранчук и защитник Мацей Рыбусь.

Главный тренер "Химок" Игорь Черевченко присутствовал на матче после пропуска двух минувших встреч с "Саранском" (1:1, 6:7 - по пенальти) на групповом этапе Бетсити - Кубка России и с "Уфой" (2:3) в прошлом туре РПЛ по причине высокой температуры.

Подопечные Марко Николича сыграли вничью вторую встречу кряду и занимают вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. Подмосковный клуб в последний раз побеждал в чемпионате России 1 августа (четыре ничьи и три поражения), тогда команда выиграла на выезде у "Краснодара" (1:0), подопечные Черевченко располагаются на 14-й позиции в таблице с 7 очками в активе.

30 сентября "Локомотив" на выезде сыграет против итальянского "Лацио" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. В 10-м туре железнодорожники примут "Ростов" 3 октября. "Химки" на день раньше на выезде сыграют с тульским "Арсеналом".