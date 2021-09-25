"Локомотив" в меньшинстве сыграл вничью с "Химками" в матче чемпионата России по футболу

ХИМКИ /Московская область/, 25 сентября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" со счетом 0:0 сыграл вничью с подмосковными "Химками" в матче 9-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила на "Арене-Химки".
Нападающий железнодорожников Франсуа Камано поразил ворота соперника на 3-й и 32-й минутах, но голы были отменены из-за офсайда. На 53-й минуте встречи после использования системы видеоассистента рефери (VAR) главный арбитр встречи Алексей Амелин показал красную карточку голкиперу "Локомотива" Маринато Гилерме. 17-летний вратарь москвичей Даниил Худяков, вышедший на замену вместо полузащитника Сергея Бабкина, впервые вышел в официальном матче. На 81-й минуте поле на носилках покинул защитник "Локомотива" и сборной России Станислав Магкеев, которого заменил англичанин Тино Анджорин. В заявке московского клуба на матч по причине травм отсутствовали нападающий Зе Луиш, полузащитник Антон Миранчук и защитник Мацей Рыбусь.
Главный тренер "Химок" Игорь Черевченко присутствовал на матче после пропуска двух минувших встреч с "Саранском" (1:1, 6:7 - по пенальти) на групповом этапе Бетсити - Кубка России и с "Уфой" (2:3) в прошлом туре РПЛ по причине высокой температуры.
Подопечные Марко Николича сыграли вничью вторую встречу кряду и занимают вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. Подмосковный клуб в последний раз побеждал в чемпионате России 1 августа (четыре ничьи и три поражения), тогда команда выиграла на выезде у "Краснодара" (1:0), подопечные Черевченко располагаются на 14-й позиции в таблице с 7 очками в активе.
30 сентября "Локомотив" на выезде сыграет против итальянского "Лацио" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. В 10-м туре железнодорожники примут "Ростов" 3 октября. "Химки" на день раньше на выезде сыграют с тульским "Арсеналом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-9
|20
|2
|Локомотив
|9
|4
|5
|0
|12-6
|17
|3
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|12-8
|16
|4
|Сочи
|8
|5
|0
|3
|12-6
|15
|5
|Рубин
|8
|4
|2
|2
|13-8
|14
|6
|Краснодар
|8
|4
|1
|3
|14-9
|13
|7
|ЦСКА
|8
|4
|1
|3
|11-8
|13
|8
|Нижний Новгород
|8
|3
|2
|3
|11-11
|11
|9
|Спартак
|8
|3
|1
|4
|8-8
|10
|10
|Крылья Советов
|8
|3
|1
|4
|10-11
|10
|11
|Ахмат
|8
|3
|0
|5
|9-14
|9
|12
|Уфа
|8
|2
|2
|4
|11-14
|8
|13
|Арсенал
|8
|2
|2
|4
|12-17
|8
|14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|8-15
|7
|15
|Ростов
|8
|1
|3
|4
|10-17
|6
|16
|Урал
|8
|0
|3
|5
|2-13
|3