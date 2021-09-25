Чемпион "Формулы-1" Дэймон Хилл высказался на тему соперничества Мазепина и Шумахера

СОЧИ, 25 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Соперничество и конкуренция между пилотами команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Хаас" Никитой Мазепиным и Миком Шумахером может пойти на пользу обоим. Такое мнение ТАСС высказал чемпион мира 1996 года британец Дэймон Хилл.

Мазепин, говоря об отношениях с Миком Шумахером, заявил, что "Формула-1" - это не "Дом-2"

По ходу нынешнего сезона между Шумахером и Мазепиным не раз возникали инциденты на трассе, виновным в которых никто из них себя не считал.

"Соперничество и такая вот ревность могут пойти на пользу иной раз. Но надо быть одной командой. Никита - интересный персонаж. Но он набирается опыта, старается быть быстрее. Мик же попал в некомфортную для него позицию, но это природа спорта. Посмотрим, что будет в следующем сезоне", - сказал Хилл.

Хилл стал чемпионом мира в 1996 году. Он провел в "Формуле-1" восемь сезонов (1992-1999), в 122 гонках одержал 22 победы и завоевал 20 поул-позиций. Помимо титула чемпиона мира Хилл обладает званием вице-чемпиона мира (1994, 1995).