Черевченко: "Химки" владели преимуществом на протяжении всего матча с "Локомотивом"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Подмосковные "Химки" владели преимуществом на протяжении всего матча с "Локомотивом" до и после удаления вратаря московского клуба Маринато Гилерме. Такое мнение высказал главный тренер "Химок" Игорь Черевченко, комментарий которого приводит газета " Спорт-Экспресс" .

Матч девятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Химками" и "Локомотивом" завершился со счетом 0:0. На 53-й минуте встречи после использования системы видеоассистента рефери (VAR) главный арбитр встречи Алексей Амелин показал красную карточку голкиперу "Локомотива" Маринато Гилерме. 17-летний вратарь москвичей Даниил Худяков, вышедший на замену вместо полузащитника Сергея Бабкина, впервые появился на поле в официальном матче.

"До и после удаления преимущество было у нашей команды. Счет отражает исход игры. Удовлетворен, что сыграли на ноль. Не забили со многих моментов, а соперник наказывает в таких ситуациях иногда", - сказал Черевченко.

"Химки" занимают 14-е место в РПЛ, команда набрала 7 очков. В следующем туре подопечные Черевченко на выезде сыграют с тульским "Арсеналом". "Локомотив" располагается на второй строчке с 17 очками. 30 сентября московский клуб на выезде сыграет против итальянского "Лацио" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы, в 10-м туре железнодорожники примут "Ростов" 3 октября.