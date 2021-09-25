Третьяк станет почетным членом совета Международной федерации хоккея

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) назначит президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка почетным членом совета IIHF. Об этом на заседании полугодового конгресса в Санкт-Петербурге сообщил бывший президент IIHF Рене Фазель.

С 2012 года представителем России в совете был президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. В нынешнем году он был выведен из состава в связи с двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства в отношении российского спорта. Согласно им представители российских властных структур и парламента не могут занимать руководящие посты в международных спортивных федерациях. Третьяк является депутатом Госдумы.

Фазель предложил ежегодному конгрессу на следующем заседании 26-28 мая 2022 года в финском Тампере утвердить членов совета предыдущего созыва Третьяка, бывшего вице-президента IIHF Калерво Куммолу, членов совета Томаса Ву, Кристера Энглунда и Тони Росси почетными членами совета федерации.