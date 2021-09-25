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Мировой хоккей

Бывший кандидат в президенты IIHF Гончаров заявил, что уходит из хоккея

В субботу новым президентом Международной федерации хоккея стал француз Люк Тардиф

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший кандидат в президенты Международной федерации хоккея (IIHF) и бывший член совета организации белорус Сергей Гончаров сообщил о том, что намерен уйти из хоккея. Об этом он рассказал журналистам.

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Гончаров баллотировался на пост президента IIHF и в совет организации. В борьбе за пост президента он дошел до третьего тура, а от участия в выборах в совет отказался по личным причинам, о чем заявил на конгрессе IIHF. Новым президентом федерации был избран француз Люк Тардиф.

"Я принял решение уйти из хоккея насовсем. Что касается планов, то у меня планы на то, что нет планов", - сказал он.

Гончаров входил в состав совета IIHF с 2016 года.

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