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Футбол в России

Семак считает, что "Зениту" в матче с "Крыльями Советов" не хвалило свежести

В субботу команда из Санкт-Петербурга на своем поле победила самарцев со счетом 2:1
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 25 сентября. Петербургскому футбольному клубу "Зенит" не хватило свежести в матче девятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с самарскими "Крыльями Советов". Такое мнение высказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

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В субботу "Зенит" на своем поле победил самарцев со счетом 2:1.

"К сожалению, "Зенит" пропустил первым, пришлось большие усилия приложить, чтобы победить, - сказал Семак. - Не хватало легкости, свежести, матч сложился тяжело. Много контролировали мяч, но создали моментов меньше, чем обычно. Были опасные быстрые атаки, ну и был момент в концовке у наших ворот, который на наше счастье соперник не реализовал. Надо было более хладнокровно играть в чужой штрафной площади, чтобы в концовке было поспокойнее".

"Зенит" продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ, команда набрала 23 очка и на шесть очков опережает идущий вторым московский "Локомотив".

В следующем туре "Зенит" дома сыграет с "Сочи" 3 октября, также на следующей неделе клуб из Санкт-Петербурга примет шведский "Мальмё" в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Российский футболСемак, Сергей Богданович
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