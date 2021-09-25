"Зенит" обыграл "Крылья Советов" в матче чемпионата России по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" со счетом 2:1 обыграл самарские "Крылья Советов" в матче девятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила в Санкт-Петербурге.

В составе победителей отличились Артем Дзюба (35-я минута) и Алексей Сутормин (79, с пенальти). У "Крыльев Советов" гол забил Антон Зиньковский (14). "Зенит" с учетом прошлого сезона не проигрывает в чемпионате России на протяжении 18 матчей (14 побед, 4 поражения).

"Зенит" продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ, команда набрала 23 очка и на шесть очков опережает идущий вторым московский "Локомотив". Самарцы занимают 10-е место с 10 очками.

В следующем туре "Зенит" дома сыграет с "Сочи" 3 октября, также на следующей неделе клуб из Санкт-Петербурга примет шведский "Мальмё" в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. "Крылья Советов" следующий матч чемпионата страны проведут в Москве против "Динамо" 2 октября.