"Зенит" обыграл "Крылья Советов" в матче чемпионата России по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" со счетом 2:1 обыграл самарские "Крылья Советов" в матче девятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила в Санкт-Петербурге.
В составе победителей отличились Артем Дзюба (35-я минута) и Алексей Сутормин (79, с пенальти). У "Крыльев Советов" гол забил Антон Зиньковский (14). "Зенит" с учетом прошлого сезона не проигрывает в чемпионате России на протяжении 18 матчей (14 побед, 4 поражения).
"Зенит" продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ, команда набрала 23 очка и на шесть очков опережает идущий вторым московский "Локомотив". Самарцы занимают 10-е место с 10 очками.
В следующем туре "Зенит" дома сыграет с "Сочи" 3 октября, также на следующей неделе клуб из Санкт-Петербурга примет шведский "Мальмё" в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. "Крылья Советов" следующий матч чемпионата страны проведут в Москве против "Динамо" 2 октября.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|21-10
|23
|2
|Локомотив
|9
|4
|5
|0
|12-6
|17
|3
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|12-8
|16
|4
|Сочи
|8
|5
|0
|3
|12-6
|15
|5
|Рубин
|8
|4
|2
|2
|13-8
|14
|6
|Краснодар
|8
|4
|1
|3
|14-9
|13
|7
|ЦСКА
|8
|4
|1
|3
|11-8
|13
|8
|Нижний Новгород
|8
|3
|2
|3
|11-11
|11
|9
|Спартак
|8
|3
|1
|4
|8-8
|10
|10
|Крылья Советов
|9
|3
|1
|5
|11-13
|10
|11
|Ахмат
|8
|3
|0
|5
|9-14
|9
|12
|Уфа
|8
|2
|2
|4
|11-14
|8
|13
|Арсенал
|8
|2
|2
|4
|12-17
|8
|14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|8-15
|7
|15
|Ростов
|8
|1
|3
|4
|10-17
|6
|16
|Урал
|8
|0
|3
|5
|2-13
|3