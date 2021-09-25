{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Зенит" обыграл "Крылья Советов" в матче чемпионата России по футболу

Команда из Санкт-Петербурга одержала победу со счетом 2:1
Артем Дзюба и главный тренер "Зенита" Сергей Семак Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Артем Дзюба и главный тренер "Зенита" Сергей Семак
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" со счетом 2:1 обыграл самарские "Крылья Советов" в матче девятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила в Санкт-Петербурге.

В составе победителей отличились Артем Дзюба (35-я минута) и Алексей Сутормин (79, с пенальти). У "Крыльев Советов" гол забил Антон Зиньковский (14). "Зенит" с учетом прошлого сезона не проигрывает в чемпионате России на протяжении 18 матчей (14 побед, 4 поражения).

"Зенит" продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ, команда набрала 23 очка и на шесть очков опережает идущий вторым московский "Локомотив". Самарцы занимают 10-е место с 10 очками.

В следующем туре "Зенит" дома сыграет с "Сочи" 3 октября, также на следующей неделе клуб из Санкт-Петербурга примет шведский "Мальмё" в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. "Крылья Советов" следующий матч чемпионата страны проведут в Москве против "Динамо" 2 октября.

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит972021-1023
2Локомотив945012-617
3Динамо851212-816
4Сочи850312-615
5Рубин842213-814
6Краснодар841314-913
7ЦСКА841311-813
8Нижний Новгород832311-1111
9Спартак83148-810
10Крылья Советов931511-1310
11Ахмат83059-149
12Уфа822411-148
13Арсенал822412-178
14Химки91448-157
15Ростов813410-176
16Урал80352-133

 

Теги
Российский футбол
Путин предложил подумать о проведении в РФ еще одного чемпионата мира по футболу
Читать полностью