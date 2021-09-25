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Футбол в России

Главный тренер "Уфы" Стукалов взял на себя ответственность за поражение от "Спартака"

В субботу "Уфа" проиграла "Спартаку" в матче чемпионата России со счетом 0:2
Главный тренер "Уфы" Алексей Стукалов Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Главный тренер "Уфы" Алексей Стукалов
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 25 сентября. Футболисты "Уфы" не хотели закрываться в матче против московского "Спартака", что стало рискованным решением. Такое мнение высказал главный тренер уфимцев Алексей Стукалов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

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В субботу "Спартак" на своем поле обыграл "Уфу" в матче девятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:0.

"Допустили ошибки в начале игры. Голы были забиты после двух наших ошибок, хотя первый гол - полностью заслуга "Спартака": хорошие вертикальные передачи, плюс индивидуальные действия [Эсекьеля] Понсе. Но второй гол - наша ошибка", - сказал Стукалов.

"Мы приехали не закрываться - старались играть в футбол, у "Спартака" были хорошие выходы в атаку, но и мы имели подходы. Забей "Уфа" один мяч, не знаю, как игра развернулась бы. Мы изменили схему: впервые сыграли в четыре защитника, хотя готовились в сжатом цикле. Я рисковал - беру на себя это поражение. Футболисты стопроцентную отдачу давали", - добавил специалист.

После поражения "Уфа" опустилась на 13-ю строчку турнирной таблицы РПЛ, в активе команды 8 очков. "Спартак" поднялся на восьмое место, красно-белые набрали 13 очков. В следующем туре "Уфа" сыграет дома против екатеринбургского "Урала" 3 октября, в этот же день "Спартак" в Грозном встретится с "Ахматом". 30 сентября красно-белые проведут гостевой матч против итальянского "Наполи" во втором туре группового этапа Лиги Европы.

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