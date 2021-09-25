Газизов: "Спартак" заслуженно победил "Уфу" в матче чемпионата России по футболу

"Спартак" впервые с 2019 года победил "Уфу" в матче чемпионата России по футболу

В субботу "Спартак" на своем поле обыграл "Уфу" со счетом 2:0.

"Пытались играть со "Спартаком" в открытую игру, получили, хотел бы поздравить клуб и болельщиков с хорошей игрой и заслуженной победой, - сказал Газизов. - Как мы можем недооценивать "Спартак"? Мы пытались сыграть в новую схему, но не получилось. Если мы не будем пытаться играть в такую игру, ничего не будет. "Уфа" меняется, пытается меняться, пытаемся играть в современный футбол, но так получается".

"Ошибки индивидуальные, ничего страшного, мы все равно будем пытаться лезть вперед и играть. Я все равно поддерживаю команду и тренерский штаб, я считаю, что они действуют верно", - добавил Газизов.

"Уфа" занимает 13-ю строчку турнирной таблицы РПЛ, в активе команды 8 очков. В следующем туре подопечные Алексея Стукалова сыграют дома против екатеринбургского "Урала" 3 октября.