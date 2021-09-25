Витория: "Спартак" справляется без травмированных футболистов

ТАСС, 25 сентября. Московский "Спартак" справляется без травмированных футболистов Ильи Кутепова, Йоррита Хендрикса и Джордана Ларссона, пропустивших матч девятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Уфы". Такое мнение высказал главный тренер "Спартака" Руй Витория, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

В субботу "Спартак" дома обыграл "Уфу" со счетом 2:0. Из-за травм в матче не смогли принять участия защитник Илья Кутепов, полузащитник Йоррит Хендрикс и нападающий Джордан Ларссон. Пресс-служба "Спартака" перед матчем сообщила, что Кутепов пропустит игру из-за простуды, а Ларссон - из-за ушиба, полученного на тренировке.

"Просто так получилось, что сегодня они получили травмы, ребята восстанавливаются. Но с теми игроками, что есть сейчас, мы справляемся. Если травмированным потребуется больше времени на восстановление, команда проявит себя в следующих играх", - сказал Витория.

"У Йоррита были небольшие проблемы - была боль в груди. Сейчас он восстанавливается. Но те, кто сейчас действуют в центре поля, в том числе [Руслан] Литвинов, хорошо проявляют себя", - добавил Витория.

Следующий матч "Спартак" проведет на выезде против итальянского "Наполи" 30 сентября во втором туре группового этапа Лиги Европы. В 10-м туре РПЛ красно-белые в Грозном сыграют с "Ахматом" 3 октября. "Уфа" в этот же день дома проведет матч против екатеринбургского "Урала".