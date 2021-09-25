Газизов: футболист "Уфы" Урунов пропустил игру со "Спартаком" из-за травмы пальца

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Уфа" Остон Урунов не принял участие в матче девятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака" из-за повреждения большого пальца ноги. Об этом журналистам сообщил генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.

"Уфа" во второй раз арендовала футболиста "Спартака" Урунова

В субботу "Уфа" на выезде проиграла "Спартаку" со счетом 0:2. "Уфа" арендовала Урунова у "Спартака" в августе.

"У него был поломан палец, буквально на днях выходит в общую группу, - сказал Газизов. - Он получил травму месяц назад, мы просто скрывали, не говорили. А так у него большой палец правой ноги был поломан. Никаких договоренностей со "Спартаком" нет".

В текущем сезоне Урунов провел в РПЛ два матча, не отметившись результативными действиями.