Витория: победа над "Уфой" может придать сил "Спартаку" в матче против "Наполи"

ТАСС, 25 сентября. Московский футбольный клуб "Спартак" может показать хороший результат в матче второго тура группового этапа Лиги Европы против итальянского "Наполи", если будет ценить победу в игре с "Уфой". Такое мнение высказал главный тренер красно-белых Руй Витория, чей комментарий приводит газета "Спорт-Экспресс" .

"Спартак" обыграл "Уфу" в матче девятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:0. До этого красно-белые потерпели два поражения: в матче первого тура группового турнира Лиги Европы против польской "Легии" (0:1) и в матче восьмого тура РПЛ против ЦСКА (0:1).

"Следует обратить внимание на матч с "Наполи", это очень сложный соперник. Сегодня мы играли хорошо и заслужили победу, если мы будем ее ценить, если сфокусируемся на ней, то достигнем хороших результатов. Матч прошел, мы заработали три очка, начинаем готовиться к следующей игре", - сказал Витория.

"Спартак" сыграет с "Наполи" 30 сентября. Встреча начнется в 19:45 мск.