Бакаев считает, что болельщики справедливо освистывали футболистов "Спартака"

В субботу "Спартак" на своем поле обыграл "Уфу" со счетом 2:0. В ходе встречи болельщики "Спартака" освистывали игроков.

"Я бы так же реагировал на месте болельщиков, надо выигрывать, чтобы выправлять ситуацию, чтобы позитив был на стадионе, - сказал Бакаев. - В этом виноваты только мы сами, только мы и можем исправить. Был бы результат, никаких проблем не было бы".

Первый гол в матче забил Эсекьель Понсе на 3-й минуте. "Нелегкая победа, "Уфа" хорошо играла в атаке, были хорошие подходы, - добавил Бакаев. - Забей они один гол, было бы проблематично. Но мы все-таки хорошо сыграли, главное, что "на ноль". Думаю, что быстрый гол нам помог, потому что ответственность упала с плеч".

Победа позволила "Спартаку" подняться на восьмое место турнирной таблицы. Подопечные Руя Витории набрали 13 очков, столько же у "Краснодара" и московского ЦСКА, которые проведут свои матчи позже. "Краснодар" 26 сентября дома встретится с "Сочи", красно-синие днем позже на выезде сыграют с "Нижним Новгородом". "Уфа" опустилась на 13-ю строчку таблицы, в активе команды 8 очков.

Следующий матч "Спартак" проведет на выезде против итальянского "Наполи" 30 сентября во втором туре группового этапа Лиги Европы. В 10-м туре РПЛ красно-белые в Грозном сыграют с "Ахматом" 3 октября. "Уфа" в этот же день дома проведет матч против екатеринбургского "Урала".