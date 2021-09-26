Рябинский: промоутер Джошуа попробует организовать реванш против Усика

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Промоутеры Энтони Джошуа с высокой долей вероятности организуют реванш британского боксера против украинца Александра Усика. Такое мнение ТАСС высказал глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

В субботу Усик победил Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

"Джошуа сейчас будет искать реванш, это ведь большие деньги. Думаю, [промоутер] Эдди Хирн организует реванш", - сказал Рябинский.