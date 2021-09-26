{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Рябинский: промоутер Джошуа попробует организовать реванш против Усика

В субботу украинец победил британца в титульном поединке

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Промоутеры Энтони Джошуа с высокой долей вероятности организуют реванш британского боксера против украинца Александра Усика. Такое мнение ТАСС высказал глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

В субботу Усик победил Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

"Джошуа сейчас будет искать реванш, это ведь большие деньги. Думаю, [промоутер] Эдди Хирн организует реванш", - сказал Рябинский.

Теги
Бокс
Мировой хоккей
Шайба по-французски. Люк Тардиф сменил Рене Фазеля во главе Международной федерации хоккея
Выборы состоялись на полугодовом конгрессе организации в Санкт-Петербурге
Шайба по-французски.
Читать полностью