Промоутер Джошуа заявил, что британец хочет провести бой-реванш против Усика

ТАСС, 26 сентября. Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям британец Энтони Джошуа хочет провести бой-реванш против украинца Александра Усика. Об этом заявил промоутер Джошуа Эдди Хирн в интервью телеканалу DAZN после боя, его комментарий приводит в Twitter журналист NYFights.com Майкл Вудс.

В ночь на воскресенье украинец Александр Усик завоевал три титула чемпиона мира в супертяжелом весе по престижным версиям, победив в 12-раундовом поединке, прошедшем в Лондоне, британца Энтони Джошуа единогласным решением судей. Все трое судей отдали победу Усику - 117:112, 116:112, 115:113. 34-летний украинец завоевал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

В контракте на бой прописан пункт о матч-реванше. "Сегодня победил сильнейший, - отметил Хирн. - Энтони уже говорит о желании провести матч-реванш. Зная его, скажу, что он захочет проделать все это снова".

"В повторном бою будет сложно одержать победу, но у Джошуа сильное желание. Бокс - это его жизнь", - добавил Хирн.

Промоутер британского боксера признался, что украинец удивил своим выступлением: "Усик очень хорошо физически готов, здорово перемещался, наносил много ударов. Возможно, он был немного более агрессивным, чем обычно, - сказал Хирн, которого цитирует Sky Sports. - Джошуа пришлось очень тяжело".

Усик по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 19 побед (13 нокаутом). Украинец ранее владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF, WBA и Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 90,71 кг. Усик является победителем первого сезона Всемирной боксерской суперсерии, в финале которой победил россиянина Мурата Гассиева и объединил четыре чемпионских пояса.

В активе 31-летнего Джошуа теперь 24 победы (22 нокаутом), два поражения. Джошуа и Усик являются чемпионами Олимпийских игр 2012 года.