Усик заявил, что пока не хочет думать о бое-реванше против Джошуа

ТАСС, 26 сентября. Чемпион мира по боксу по трем престижным версиям украинец Александр Усик пока не хочет думать о бое-реванше против британца Энтони Джошуа. Об этом он заявил телеканалу Sky Sports после боя.

В ночь на воскресенье украинец Александр Усик завоевал три титула чемпиона мира в супертяжелом весе по престижным версиям, победив в 12-раундовом поединке, прошедшем в Лондоне, британца Энтони Джошуа единогласным решением судей. Все трое судей отдали победу Усику - 117:112, 116:112, 115:113. 34-летний украинец завоевал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

В контракте на бой прописан пункт о матч-реванше. "Хочу провести время с семьей и сейчас не думаю о реванше. Я тяжело работал с января, на подготовку к бою у меня ушло почти полгода. Скучаю по детям, хочу домой. Вы еще не видели всего, на что я способен, я могу боксировать лучше", - сказал Усик.

Украинец подчеркнул, что не ставил задачу нокаутировать Джошуа. "Бой прошел так, как я и ожидал. Было несколько моментов, когда Джошуа хорошо попал, но ничего особенного, - отметил Усик. - У меня не было задачи его нокаутировать, поскольку в моем углу говорили не делать этого. В начале боя я нацеливался на сильный удар, но затем просто переключился на свой темп".

Усик по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 19 побед (13 нокаутом). Украинец ранее владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF, WBA и Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 90,71 кг. Усик является победителем первого сезона Всемирной боксерской суперсерии, в финале которой победил россиянина Мурата Гассиева и объединил четыре чемпионских пояса.

В активе 31-летнего Джошуа теперь 24 победы (22 нокаутом), два поражения. Джошуа и Усик являются чемпионами Олимпийских игр 2012 года.