Новый президент IIHF Тардиф рассказал, что может вернуться в Россию через два месяца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Избранный президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф может вернуться в Россию с рабочей поездкой через два месяца. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Тардиф был избран главой организации 25 сентября в Санкт-Петербурге.

"Сначала мне нужно организовать свою жизнь в течение ближайших трех недель, потому что я участвовал в работе оргкомитета Олимпиады в Париже, теперь мне придется его покинуть. Я также покину пост президента французской федерации хоккея. Возможно, я вернусь в Россию через два месяца, но пока еще не точно", - сказал Тардиф.

Во время нынешнего пребывания в Санкт-Петербурге Тардифу не удалось посмотреть строящуюся к чемпионату мира 2023 года "СКА-Арену". "Но это хороший повод приехать в Петербург снова. Мне нравится этот город, но из-за выборов я его так и не посмотрел. Теперь надеюсь сюда вернуться, чтобы в том числе насладиться красотой города", - отметил он.