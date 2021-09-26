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НХЛ

Тардиф: Международная федерация хоккея планирует заключить долгосрочное соглашение с НХЛ

Новый глава IIHF отметил, что это должно облегчить процесс организации соревнований

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) планирует подписать с Национальной хоккейной лигой (НХЛ) долгосрочное соглашение для участия игроков лиги в соревнованиях сборных. Об этом в интервью ТАСС рассказал новый президент IIHF Люк Тардиф.

3 сентября было объявлено, что игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде в Пекине. Соглашение допускает возможность до 10 января 2022 года отозвать хоккеистов, если НХЛ или профсоюз игроков лиги (NHLPA) сочтут эпидемиологические условия небезопасными.

"С проблемой участия игроков НХЛ в Олимпиадах мы встречаемся каждые четыре года. Наши интересы не совпали перед Играми в Пхёнчхане. Но у НХЛ есть причины участвовать в Олимпиаде в Китае. Я не знаю, что будет в Италии, где пройдут Игры-2026", - сказал Тардиф.

"Мы хотели бы подписать с лигой долгосрочный контракт, что позволило бы облегчить процесс организации соревнований. Мы должны беречь игроков, поскольку они не машины", - добавил он.

Теги
НХЛТардиф, Люк
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