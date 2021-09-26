Тардиф рассказал, что намерен помогать Буре во время его работы в совете IIHF

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Избранный президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф готов помочь россиянину Павлу Буре в его работе в совете организации. Об этом Тардиф рассказал в интервью ТАСС.

Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Буре был избран в совет IIHF по итогам полугодового конгресса в Санкт-Петербурге.

"Для меня хорошо, что в совете находится бывший игрок, который, образно говоря, знает запах раздевалки. Да, для него это в новинку, но нужно где-то начинать. Мы должны помогать ему, обучать, несмотря на то, что он выдающийся спортсмен. Будет интересно помочь ему, вовлечь его в это дело, если он сам действительно мотирован".

Тардиф пока не знает, в каком комитете будет работать Буре. "Мы должны это обсудить. Выборы только завершились. В начале ноября мы проведем встречу, проясним по поводу назначений в комитеты, что кому интересно", - отметил он.

В период игровой карьеры Буре становился серебряным призером Олимпиады 1998 года и бронзовым призером Игр 2002 года, чемпионом мира 1990 года и бронзовым призером мирового первенства 1991 года. Входит в Зал славы IIHF и Зал хоккейной славы.