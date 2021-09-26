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ММА

Менеджер Яна призвал UFC лишить Стерлинга чемпионского титула

Американский боец из-за травмы отказался от поединка против россиянина

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) должен лишить чемпионского титула американца Алджамейна Стерлинга за отказ провести поединок против Петра Яна. Такое мнение ТАСС высказал менеджер россиянина Саят Абдрахманов.

Ранее Стерлинг из-за травмы отказался от боя против Яна, который должен был пройти 30 октября.

"Да, конечно. Изначально не должны были ему вообще титул присуждать", - сказал менеджер.

7 марта Ян проиграл Стерлингу в результате дисквалификации и лишился титула чемпиона UFC в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).

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ММА
ММА
Российский боец Ян готов провести поединок за титул временного чемпиона UFC
Ранее американец Алджамейн Стерлинг из-за травмы отказался от боя против Петра Яна
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