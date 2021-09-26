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Фигурное катание

Глейхенгауз: Трусова сама изъявила желание поехать на первый этап Кубка России

На турнире в Сызрани фигуристка выиграла короткую программу, но затем снялась с соревнований

ТАСС, 26 сентября. Выступить на первом этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани было личным желанием Александры Трусовой. Об этом рассказал тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

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Этап Кубка России в Сызрани проходит с 22 по 26 сентября. 17-летняя фигуристка выиграла короткую программу в четверг. Позже Трусова снялась с соревнований и не выступила в произвольной программе, победительницей которой стала Елизавета Туктамышева.

"В Сызрань Трусова попросилась поехать сама, - сказал Глейхенгауз. - Мы изначально разговаривали о том, что она приедет прокатать только короткую программу, потому что мы занимаемся тренировкой акселя в соревновательных условиях. Понятно, что в планах он был еще на прокатах, потому что количество сделанных ею чистых попыток на тренировках, в прокатах, под музыку было огромное, и мы были удивлены, что он не получился в Челябинске, но у всех есть свои проблемные места. Ей надо это перебороть, и мы стараемся сделать это быстрее, чем начнутся главные отборочные турниры".

Трусова является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы и финала серии Гран-при, победительницей двух этапов Гран-при, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов России.

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Фигурное катание
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