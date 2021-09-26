{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние неолимпийские виды спорта

Международная федерация санного спорта запретила проводить ЧМ-2023 по натурбану в Москве

Решение конгресса организации о проведении соревнований в России признано нарушением санкций Спортивного арбитражного суда
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 26 сентября. Правление Международной федерации санного спорта (FIL) не утвердило решение конгресса организации о проведении чемпионата мира по натурбану в Москве в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба FIL.

На эту тему
Москва примет чемпионат мира по натурбану 2023 года
Москва примет чемпионат мира по натурбану 2023 года

В субботу в ходе конгресса организации в Зальцбурге было принято решение провести турнир в Москве.

"После консультации с юридическим отделом FIL определено, что заявка Федерации санного спорта России и решение конгресса FIL о проведении чемпионата мира в Москве являются нарушением решения Спортивного арбитражного суда", - говорится в сообщении.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил санкции в отношении российского спорта, приняв сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в его споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Российские спортсмены до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны. Решение также лишает Россию права претендовать на проведение чемпионатов мира и проводить их. 

Теги
Зимние неолимпийские виды спорта
Летние олимпийские виды спорта
Вениамин Бут будет претендовать на пост президента Федерации гребного спорта России
Выборы главы организации пройдут 9 октября в Москве
Вениамин Бут будет претендовать на пост президента Федерации гребного спорта России
Читать полностью