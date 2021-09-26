Ян прокомментировал отмену боя против Стерлинга

ТАСС, 26 сентября. Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян готов бороться за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с любым бойцом организации. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram .

В субботу стало известно об отмене боя за чемпионский пояс UFC в легчайшем весе между Яном и американцем Алджамейном Стерлингом.

"Всем уже известна ситуация, которая касается моего поединка со Стерлингом. Всем известно, что он сбежал, как подлый трус. Я не собираюсь его ждать, не собираюсь просиживать, я собираюсь драться 30 октября в Абу-Даби. Хочу обратиться к UFC: дайте мне любого вашего бойца, который готов драться за пояс, и я сделаю это", - сказал Ян.

7 марта Ян проиграл Стерлингу в результате дисквалификации и лишился титула чемпиона UFC в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг). В четвертом раунде 28-летний россиянин нанес сопернику удар коленом в голову в партере (когда один из соперников находится в положении лежа или стоит на коленях), что является запрещенным приемом. В послужном списке Яна 15 побед, 2 поражения.