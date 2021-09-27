Снова Аргентина. Сборная России завершила выступление на чемпионате мира по мини-футболу

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Сборная России по мини-футболу завершила выступление на чемпионате мира в Литве. Финалисты предыдущего мирового первенства уступили в четвертьфинале в серии пенальти действующим чемпионам мира аргентинцам (1:1, 4:5 - по пенальти).

Сборная России не сумела выйти в полуфинал чемпионата мира по мини-футболу

Поражение стало единственным для россиян на турнире. Подопечные Сергея Скоровича без осечек прошли групповую стадию, выиграв у команд Египта (9:0), Узбекистана (4:2) и Гватемалы (4:1), а в 1/8 финала в непростой борьбе одолели соперников из Вьетнама (3:2).

Команда Аргентины также подошла к 1/4 финала без поражений, сумев в стартовой игре забить 11 безответных мячей американцам. В 1/8 финала чемпионы мира крупно обыграли парагвайцев (6:1). Перед матчем Скорович отмечал хороший прессинг соперника.

В начале игры произошло несколько стычек из-за грубой игры. К счастью, затем эмоции несколько утихли, соперники играли с оглядкой на свои ворота. Аргентинцы самоотверженно действовали в обороне, блокируя практически каждый удар россиян.

Первый тайм завершился нулевой ничьей. Спустя пять минут после начала второй половины встречи капитан аргентинцев Леандро Куссолино успешно реализовал штрафной с хорошей позиции перед воротами. Россияне прибавили, заставив соперника пять раз нарушить правила. Это означало, что каждое следующее нарушение каралось 10-метровым.

Команда Скоровича стандартные положения реализовать не смогла, однако сравнять счет ей все же удалось - Артем Антошкин за пять минут до конца основного времени протолкнул мяч в ворота в борьбе с вратарем, а судья после использования системы видеоассистента рефери гол засчитал. "Подумали, что наш игрок атаковал с нарушением правил, хотя вратарь говорил, что не стоит брать челендж. Не могу судить, кто прав, а кто виноват - для всех нас это новая ситуация", - приводит слова российского тренера пресс-служба Ассоциации мини-футбола России.

"Надо было выходить и вколачивать"

В течение двух дополнительных таймов россияне владели инициативой и создали два хороших момента. В одном из них мяч после удара попал в крестовину аргентинских ворот, кроме того, Янар Асадов не реализовал 10-метровый.