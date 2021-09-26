Сборная России не сумела выйти в полуфинал чемпионата мира по мини-футболу

ТАСС, 26 сентября. Сборная России по мини-футболу со счетом 1:1 (4:5 - по пенальти) уступила команде Аргентины в четвертьфинальном матче чемпионата мира. Турнир проходит в Литве.

У российской команды отличился Артем Антошкин (36). Гол в составе сборной Аргентины забил Леандро Куссолино (25-я минута)

В полуфинале 29 сентября аргентинцы сыграют с командой Бразилии, которая в воскресенье оказалась сильнее сборной Марокко (1:0). В других матчах 1/4 финала сборная Испании встретится с португальцами, иранцы - с казахстанцами. Встречи пройдут 27 сентября.

Российская команда из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступает на турнире под аббревиатурой RFU (Российский футбольный союз, Russian Football Union). На футболках у российских игроков вместо герба размещена надпись "Наши парни".

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая на турнире 2016 года обыграла в финале россиян. Лидером по количеству титулов являются бразильцы, которые выиграли первые три чемпионата мира (1989, 1992, 1996), а также побеждали в 2008 и 2012 годах. Сборная России также становилась бронзовым призером турнира 1996 года.

Чемпионат мира в Литве должен был состояться с 12 сентября по 4 октября 2020 года, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на год. Текущий турнир завершится 3 октября.