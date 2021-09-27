Бурдасов признан лучшим нападающим четвертой игровой недели КХЛ

Бурдасов вместе с командой одержал две победы в трех матчах. Нападающий набрал 6 (4 шайбы + 2 передачи) очков. В матче с хабаровским "Амуром" (5:1) Бурдасов оформил дубль, а в игре против минского "Динамо" (2:1 ОТ) забросил победную шайбу в овертайме. Игрок признан лучшим нападающим недели в четвертый раз в карьере.

Лучшим вратарем недели стал Тимур Билялов из казанского "Ак Барса". Вместе с командой голкипер одержал две победы в трех матчах. Процент отраженных Биляловым бросков составил 95,08%. Билялов четыре раза признавался лучшим вратарем недели.

Михаил Пашнин из магнитогорского "Металлурга" во второй раз в карьере был признан лучшим защитником недели. Игрок набрал 4 (0+4) очка, не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности.

Новичком недели был признан голкипер минского "Динамо" Алексей Колосов, одержавший с командой одну победу в трех играх недели. По его воротам было нанесено 103 броска, из которых он отразил 91,26%. Колосов стал первым вратарем минского "Динамо" признанным лучшим по итогам недели регулярного чемпионата.