Юрист: "Спартак" предпочел бы мировое соглашение с Газизовым, но он не идет на диалог

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" мог бы предпочесть мировое соглашение с бывшим генеральным директором футбольного клуба Шамилем Газизовым, но все попытки начать диалог с ним остаются без ответа. Об этом ТАСС заявила юрист Татьяна Завьялова, представляющая интересы "Спартака".

11 июня суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к "Спартаку" с требованием взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда. Ранее сторона Газизова так же выиграла процесс в Арбитражном суде Москвы. По обоим делам поданы апелляционные жалобы, как сообщила ТАСС Завьялова, заседание в Верховном суде Башкортостана пройдет 5 октября, дата заседания в Девятом арбитражном апелляционном суде станет известна позднее.

"В соглашении речь идет о сумме порядка 398 млн рублей, поэтому, собственно, наверное, об этой сумме и идет спор - "Спартак" либо должен ее, либо нет. Наверное, клуб предпочел бы какое-то мировое соглашение с господином Газизовым, к сожалению, все попытки начать диалог остаются без ответа, но думаю, что в такой ситуации клуб будет настаивать на том, что данное соглашение не подлежит удовлетворению", - сказала Завьялова.

"С точки зрения права есть достаточно много инструментов, которые не используются на сегодняшний день, сроки по которым еще не истекли и которые возможно применить с точки зрения защиты своих интересов. Я думаю, что эти инструменты либо приведут к успеху, либо оттянут выплату, что для клуба, наверное, будет положительным результатом в любом случае. На сегодняшний день пока так", - добавила собеседница ТАСС.

Газизов занимал должность генерального директора "Спартака" с июля по декабрь 2020 года. С 2012 по 2020 год Газизов работал генеральным директором "Уфы", с марта 2021 года он вернулся на эту должность.