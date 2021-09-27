Минспорт Франции приветствует избрание Тардифа главой Международной федерации хоккея

ПАРИЖ, 27 сентября. /ТАСС/. Министр спорта Франции Роксана Марасиняну приветствует избрание Люка Тардифа президентом Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом в понедельник в беседе с ТАСС сообщила советник министра Катрин Лальман.

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Выборы нового главы Международной федерации хоккея прошли на полугодовом конгрессе IIHF в Санкт-Петербурге 25 сентября. На этом посту Тардиф сменил Рене Фазеля, который руководил организацией 27 лет.

"Министр спорта Франции обрадована избранием президента Федерации хоккея Франции Люка Тардифа главой международной федерации, - отметила она. - Его избрание укрепляет позиции Франции в мировом спортивном движении".

В министерстве, указала Лальман, рассматривают это важное событие в одном ряду с недавним переизбранием Давида Лапартьяна на пост президента Международного союза велосипедистов. "Министр приветствует избрание французских представителей на руководящие посты в международных федерациях", - подчеркнули в ведомстве.