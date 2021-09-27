Президент "Урала" считает, что можно было засчитать еще один гол в ворота "Арсенала"

МОСКВА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Судья мог засчитать забитый на девятой минуте гол "Урала" в матче Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Арсеналом". Такое мнение ТАСС высказал президент "Урала" Григорий Иванов.

"Урал" выиграл в девятом туре у "Арсенала" со счетом 2:0, одержав первую победу в чемпионате. Главный арбитр Алексей Матюнин отменил второй мяч Эрика Бикфалви на 9-й минуте, воспользовавшись системой видеоассистента рефери (VAR) и зафиксировав игру рукой.

"Считаю, что мы играли сегодня хорошо. Ребята понимали значение этой игры, все бились, старались. В предыдущих матчах нам не везло, а сегодня повезло, и ребятам, тренерскому штабу спасибо", - сказал Иванов.

"Можно было засчитывать и второй гол, VAR сегодня три раза вмешивался. Я понимаю, что если бы была игра рукой, то ее сразу можно определить. Что там смотреть пять минут, морозно, холодно. Он не засчитал, а если бы игра по-другому сложилась?" - добавил он.

В следующем туре "Урал" в гостях встретится с "Уфой" 3 октября.