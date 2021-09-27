Никитин заявил, что принимал решение возглавить "Локомотив" практически в поезде

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Главный тренер ярославского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Локомотив" Игорь Никитин был на отдыхе с семьей, когда ему поступило предложение возглавить команду, поэтому решение принималось практически в поезде. Об этом он заявил журналистам.

В понедельник "Локомотив" обыграл на выезде со счетом 4:1 действующего обладателя Кубка Гагарина омский "Авангард". Эта встреча стала первой для Игоря Никитина в качестве главного тренера "Локомотива". Обладатель Кубка Гагарина 2019 года с ЦСКА возглавил ярославцев 25 сентября, сменив на этой должности Андрея Скабелку.

"Такова хоккейная жизнь, жизнь тренера, сегодня не вспоминал про то, что было, была концентрация на матче, - сказал Никитин. - Мы с семьей на отдыхе были, поступило предложение, пришлось, так сказать, в поезде принимать решение. Наверное, и хорошо, что все так быстро решилось, особо некогда было думать. Я с большим удовольствием и большой честью принял этот вызов, команда сейчас уже стала моей".

"Что касается тренерского штаба, конечно, нужно будет усиление, помимо тех ребят, кто сегодня был на лавке. Что касается игроков, я еще не разговаривал на эту тему с президентом клуба", - добавил специалист.

"Локомотив" прервал трехматчевую серию поражений и, набрав 10 очков в 11 матчах, занимает 8-е место таблицы Западной конференции. В следующем матче "Локомотив" 29 сентября сыграет на выезде с подольским "Витязем".