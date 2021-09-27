Березуцкий: футболист ЦСКА Эджуке избежал серьезной травмы в матче с "Нижним Новгородом"

ТАСС, 27 сентября. Нигерийский нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Чидера Эджуке не получил серьезной травмы в матче девятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Нижним Новгородом". Об этом сообщил главный тренер армейцев Алексей Березуцкий, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

В понедельник московский клуб обыграл на выезде нижегородцев со счетом 2:0. Эджуке был замен на 83-й минуте.

"Тяжелая игра, как и все матчи в премьер-лиге. Я больше доволен содержанием первой части игры, в конце немного сами стали привозить себе моменты, где-то занервничали, что нам несвойственно, могли пропустить. Если говорить глобально, содержанием игры и самоотдачей ребят я доволен, - сказал Березуцкий. - Что касается повреждения Эджуке - как я понял, у него просто свело ногу, в ближайшее время все узнаем, но не думаю, что у него что-то серьезное".

По прошествии девяти туров армейцы занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками в активе. В следующем туре ЦСКА примет "Краснодар" 2 октября.