Кафанов: вратарю "Зенита" Крицюку необходимо пройти адаптацию в новом клубе

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Голкипер петербургского футбольного клуба "Зенит" Станислав Крицюк не попал в окончательный состав сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира - 2022 в связи с необходимостью адаптации в новой команде. Об этом заявил тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов, комментарий которого приводит пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Ранее голкипер "Зенита" попал в расширенный состав сборной, опубликованный 20 сентября. Крицюк перешел в российскую команду из португальского клуба "Жил Висенте" 2 сентября.

"На сбор будут вызваны четыре вратаря - по сравнению с расширенным списком отсутствует Крицюк, на прошлый сбор мы его не вызвали потому, что он только поменял клуб и ему нужно было время на адаптацию, - сказал Кафанов. - За прошедший отрезок состоялся еще один переход, в "Зенит". Опять новый клуб, опять новый коллектив, игры на два фронта - чемпионат и еврокубки, а это уже немалый стресс для вратаря. Если добавить к этому еще и вызов в сборную, нет уверенности, что игрок находится в оптимальном психологическом состоянии, он это подтвердил в разговоре со мной".

Крицюк с 2013 года представлял португальскую "Брагу", проведя один сезон в аренде в "Риу Аве", после чего в 2016 году перешел в "Краснодар". За российский клуб он выступал на протяжении четырех лет, в 2020 году ушел в португальский "Белененсеш", сменив его в июле на "Жил Висенте". За петербургскую команду голкипер провел четыре встречи.

В октябре сборная России встретится с командами Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор).