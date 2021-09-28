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ММА

Российский боец Ян заявил, что не воспринимает Стерлинга как личность

По мнению спортсмена, у американца в голове "постоянно разговаривают два человека"
Петр Ян Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Петр Ян
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российский представитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян не воспринимает как личность американца Алджамейна Стерлинга. Об этом Ян заявил ТАСС.

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Ранее Стерлинг снялся с поединка против Яна, который должен был состояться 30 октября в Абу-Даби.

"Я в принципе не воспринимаю его как личность, - сказал Ян. - У меня нет к нему ни злости, ни эмоций. Я хладнокровный "киллер".

"Я рассуждал, отталкиваясь от его интервью. Каждый раз он жалуется на свое здоровье, жалуется на недовосстановление. То он жалуется на то, что меня нужно дисквалифицировать за такой удар, потому что я отнял у него столько лет карьеры. Исходя из этого, я понимаю, что у него в голове постоянно разговаривают два человека, он неординарная личность", - добавил российский боец.

7 марта Ян проиграл Стерлингу в результате дисквалификации и лишился титула чемпиона UFC в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг). В четвертом раунде россиянин нанес сопернику удар коленом в голову в партере, что является запрещенным приемом.

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