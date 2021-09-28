Бронзовый призер чемпионата мира по хоккею Любимов подписал пробный контракт с "Амуром"

Соглашение с 29-летним нападающим рассчитано на три матча, после чего с ним может быть заключен полноценный контракт.

Большую часть карьеры Любимов провел в московском ЦСКА, за который выступал с 2010 по 2016 год и в сезоне-2017/18. Также в КХЛ Любимов играл за магнитогорский "Металлург", московский "Спартак" и казанский "Ак Барс". В сезоне-2016/17 Любимов выступал за клуб Национальной хоккейной лиги "Филадельфия", за который провел 47 матчей, забросил четыре шайбы и отдал две голевые передачи. В составе сборной России нападающий стал бронзовым призером чемпионата мира 2016 года.

"Амур" занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции с пятью набранными очками.