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КХЛ

Бронзовый призер чемпионата мира по хоккею Любимов подписал пробный контракт с "Амуром"

Соглашение рассчитано на три матча
Роман Любимов Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Роман Любимов
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 28 сентября. Нападающий Роман Любимов подписал пробный контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур". Об этом сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

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Соглашение с 29-летним нападающим рассчитано на три матча, после чего с ним может быть заключен полноценный контракт.

Большую часть карьеры Любимов провел в московском ЦСКА, за который выступал с 2010 по 2016 год и в сезоне-2017/18. Также в КХЛ Любимов играл за магнитогорский "Металлург", московский "Спартак" и казанский "Ак Барс". В сезоне-2016/17 Любимов выступал за клуб Национальной хоккейной лиги "Филадельфия", за который провел 47 матчей, забросил четыре шайбы и отдал две голевые передачи. В составе сборной России нападающий стал бронзовым призером чемпионата мира 2016 года.

"Амур" занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции с пятью набранными очками.

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