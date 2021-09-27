Уволенный из "Амура" тренер Воробьев намерен подать заявление в дисциплинарный комитет КХЛ

В понедельник "Амур" расторг контракт с Воробьевым в связи с грубым нарушением работником трудовых обязанностей. В начале сентября у Воробьева скончался отец, из 10 матчей на старте регулярного чемпионата он пропустил шесть. 21 сентября Михаил Кравец сообщил ТАСС, что возглавит команду в качестве старшего тренера, он руководил "Амуром" в последних матчах. "Амур" занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с пятью набранными очками.

"Они его уволили по дисциплинарному нарушению, несмотря на то, что он неделю ходил на работу, - сказал Матвеев. - Приказ сфотографировать они не дали, то есть непонятно, что точно они ему инкриминируют и в чем заключается его нарушение контрактных договоренностей. Сейчас в Хабаровске остается адвокат, который постарается разобраться в ситуации".

"В прошлое воскресенье они не пустили его в командный автобус, на командном собрании объявили, что весь тренерский штаб уволен, но увольнения как такого не было. Он продолжал ходить на работу: с девяти утра и до шести вечера находился в тренерской, сидел, посматривал игры и занимался рутинной деятельностью. Сегодня, когда в офис клуба пришел адвокат, они вызвали его и сказали собирать вещи - он приказом уволен, на этом все закончилось. Думаю, что в ближайшее время будет подано заявление в дисциплинарный комитет КХЛ, там будут разбираться, так как по контракту в случае увольнения по инициативе клуба "Амур" обязан выплатить Воробьеву 100% суммы соглашения, из-за этого все и пошло, они хотели уволить его, не заплатив ничего", - добавил представитель тренера.

Так же Матвеев считает, что виновато в сложившейся ситуации новое руководство клуба. "Многие люди из хоккейного мира удивлены, но там новое руководство, которое раньше от хоккея было достаточно далеко, поэтому все привело к такой ситуации", - отметил он.

Комментариев представителей "Амура" по данной ситуации ТАСС пока получить не удалось.