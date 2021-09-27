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КХЛ

"Амур" расторг контракт с тренером Воробьевым из-за нарушения трудового договора

Исполнять обязанности главного тренера команды в матче против минского "Динамо" будет Михаил Кравец
Владимир Воробьев Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Владимир Воробьев
© Михаил Метцель/ТАСС

ТАСС, 27 сентября. Хабаровский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур" расторг контракт с главным тренером команды Владимиром Воробьевым из-за нарушения трудового соглашения. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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В начале сентября у Воробьева скончался отец. Из 10 матчей на старте регулярного чемпионата он пропустил шесть. 21 сентября Михаил Кравец сообщил ТАСС, что возглавит команду в качестве старшего тренера, он руководил "Амуром" в последних матчах.

"Контракт с занимавшим должность главного тренера команды Владимиром Воробьевым расторгнут в связи с грубым нарушением работником трудовых обязанностей. Ранее по соглашению сторон были расторгнуты контракты с тренерами Игорем Петровым и Александром Завьяловым, входившими в тренерский штаб Воробьева. Обязанности главного тренера команды в матче против минского "Динамо" будет исполнять старший тренер Михаил Кравец", - говорится в заявлении клуба.

 "Амур" занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции с пятью набранными очками. В понедельник команда сыграет в гостях с минским "Динамо".

Воробьеву 48 лет, специалист был назначен главным тренером "Амура" 1 мая. Ранее он возглавлял московское "Динамо", а также работал в тренерском штабе команды под руководством Владимира Крикунова. В качестве игрока выступал за череповецкий "Металлург" (сейчас - "Северсталь"), московское "Динамо", "Ак Барс", "Салават Юлаев", а также клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Эдмонтон".

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