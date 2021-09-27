"Амур" расторг контракт с тренером Воробьевым из-за нарушения трудового договора

В начале сентября у Воробьева скончался отец. Из 10 матчей на старте регулярного чемпионата он пропустил шесть. 21 сентября Михаил Кравец сообщил ТАСС, что возглавит команду в качестве старшего тренера, он руководил "Амуром" в последних матчах.

"Контракт с занимавшим должность главного тренера команды Владимиром Воробьевым расторгнут в связи с грубым нарушением работником трудовых обязанностей. Ранее по соглашению сторон были расторгнуты контракты с тренерами Игорем Петровым и Александром Завьяловым, входившими в тренерский штаб Воробьева. Обязанности главного тренера команды в матче против минского "Динамо" будет исполнять старший тренер Михаил Кравец", - говорится в заявлении клуба.

"Амур" занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции с пятью набранными очками. В понедельник команда сыграет в гостях с минским "Динамо".

Воробьеву 48 лет, специалист был назначен главным тренером "Амура" 1 мая. Ранее он возглавлял московское "Динамо", а также работал в тренерском штабе команды под руководством Владимира Крикунова. В качестве игрока выступал за череповецкий "Металлург" (сейчас - "Северсталь"), московское "Динамо", "Ак Барс", "Салават Юлаев", а также клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Эдмонтон".