Кравец сменит Воробьева на посту тренера клуба КХЛ "Амур"

На этом посту 57-летний Кравец сменит Владимира Воробьева. В семи стартовых матчах регулярного чемпионата КХЛ "Амур" под руководством Воробьева сумел одержать лишь одну победу, переиграв дома череповецкую "Северсталь" (3:2), и занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции с тремя очками.

Предыдущим местом работы Кравца был подольский "Витязь", который он возглавлял с 2019 по 2021 год. Также он работал главным тренером в клубах Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "КРС Хэйлунцзян" (Китай) и петербургский "СКА-Нева", в конце ноября 2012 года был и. о. главного тренера СКА. "Амур" под его руководством проведет первый матч во вторник на выезде со СКА.

Воробьеву 48 лет, специалист был назначен главным тренером "Амура" 1 мая. Ранее он возглавлял московское "Динамо", а также работал в тренерском штабе команды под руководством Владимира Крикунова. В качестве игрока выступал за череповецкий "Металлург" (сейчас - "Северсталь"), московское "Динамо", "Ак Барс", "Салават Юлаев", а также клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Эдмонтон".