Кудашов заявил, что готов помогать тренерскому штабу сборной России по хоккею

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Любой тренер будет готов помочь сборной России, если к нему обратится Федерация хоккея России (ФХР). Такое мнение журналистам высказал главный тренер московского "Динамо" Алексей Кудашов.

На Олимпиаду российских хоккеистов повезет Жамнов, а не Знарок

Вопреки ожиданиям. На Олимпиаду российских хоккеистов повезет Жамнов, а не Знарок

Во вторник экспертный совет ФХР рекомендовал назначить главным тренером национальной команды Алексея Жамнова. С мая 2021 года Кудашов занимал должность консультанта сборной.

"Думаю, что любой тренер, когда к нему обратятся из сборной России, будет готов помочь. Я уже не считаюсь консультантом, там работают другие. Почему не объявили об этом? Объявлять нечего - соревнований не было", - сказал Кудашов.

Во вторник московское "Динамо" под руководством Кудашова со счетом 6:3 обыграло столичный "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). "Динамо" набрало 18 очков после 10 матчей и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции.