Вопреки ожиданиям. На Олимпиаду российских хоккеистов повезет Жамнов, а не Знарок

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Экспертный совет Федерации хоккея России (ФХР) рекомендовал назначить главным тренером национальной команды Алексея Жамнова. В прошлую пятницу президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявлял, что национальную команду возглавит Олег Знарок.
Утром 28 сентября ФХР опубликовала итоги заседания экспертного совета, которое состоялось 27 сентября при участии Третьяка, двукратного олимпийского чемпиона Бориса Михайлова, олимпийского чемпиона Валерия Каменского, Жамнова, чемпиона мира и серебряного призера и лучшего игрока Олимпиады-1998 Павла Буре. По итогам заседания на пост главного тренера сборной России был рекомендован Жамнов.
"У нас было несколько кандидатур, каждую мы обсуждали, но в итоге все сошлись на том, что самый лучший вариант - это Жамнов, - рассказал ТАСС Михайлов. - У него много преимуществ, но в детали не хочу вдаваться. Кандидатура была выбрана единогласно".
О том, что Знарок может возглавить сборную России на Олимпийских играх, журналистам 24 сентября заявил Третьяк. Однако 27 сентября президент ФХР заявил, что федерация ничего не объявляла и вся информация о тренере будет объявлена позднее. Михайлов и Каменский отметили, что кандидатура Знарка также находилась на обсуждении.
"У совета было несколько кандидатов, в том числе Алексей Жамнов и Олег Знарок. После долгих дебатов большинство членов совета поддержало кандидатуру Жамнова. Алексей Юрьевич обладает многолетним опытом работы в штабе сборной страны, имеет победный опыт Олимпиады в Южной Корее, отлично понимает специфику работы со звездами из НХЛ", - сказал Каменский, которого цитирует пресс-служба ФХР.
Официально контракт с Жамновым еще не подписан. "На самом деле, очень много работы, - сказал ТАСС сам Жамнов. - Соглашение [рассчитано] пока на год, но все еще в стадии обсуждения, я еще буду встречаться с федерацией, будем обговаривать все эти нюансы. Нужно определиться с помощниками, после этого начнем работать с тренерским штабом в едином направлении, надо создать единую команду, и это зависит от каждого тренера".
Готовы к приезду игроков НХЛ
"Решение рекомендовать ФХР заключить контракт с Жамновым в качестве главного тренера сборной России было продиктовано, в частности, участием в Олимпийских играх игроков Национальной хоккейной лиги. При этом важно отметить, что пока официального решения об участии [игроков] НХЛ еще нет, как известно, оно будет до 10 января", - заявил Третьяк, комментарий которого приводит пресс-служба ФХР.
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3 сентября было объявлено, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие в Олимпиаде в Пекине. Соглашение допускает возможность до 10 января 2022 года отозвать это решение, если лига или профсоюз игроков сочтут эпидемиологические условия небезопасными. Таким образом, еще неизвестно, из игроков какой лиги будет собран состав российской команды на Олимпийские игры.
"У Жамнова есть огромный опыт игры в Национальной хоккейной лиге, он был капитаном команды НХЛ, он знает всю жизнь игроков изнутри - это очень большой плюс. Последние семь лет он работает в Континентальной хоккейной лиге, а это ведущая лига в Европе. У него есть опыт работы и тренером, и менеджером, и функционером. В этом плане есть только один маленький минус - он нигде не был главным [тренером], но чтобы стать главным, он должен пройти через это, у него еще есть время, поэтому я не вижу здесь никаких проблем", - отметил Михайлов.
О том, что на Олимпийских играх важно понимать специфику НХЛ, ТАСС заявил и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, который возглавлял сборную России на Играх 2002 года. "Скажу так, что опыт - вещь такая, хотя на лавке он уже стоял и на чемпионатах мира, и на других крупных турнирах, но Олимпиада - турнир своеобразный, требующий прежде всего понимания специфики НХЛ и создания атмосферы, на это будет всего два-три дня. Также главное - игру поставить и правильно использовать игроков, а этого опыта у него достаточно. Он фартовый и, надеюсь, что это тоже в какой-то степени может помочь, так что будем надеяться на него", - сказал он.
Сам Жамнов прекрасно осознает ответственность в связи с назначением. "Ты взвешиваешь "за" и "против" перед тем, как согласиться. Это большая ответственность - представлять страну на Олимпийских играх как тренер сборной. Тут надо, как говорится, работать и доказывать, и цель у нас одна - не участие, а победа, на Олимпийских играх будут все сильнейшие, нужно подготовиться очень серьезно", - отметил он.
Список специалистов, которые войдут в тренерский штаб Жамнова, он должен предоставить до 12 октября. С июня 2020 года главным тренером национальной команды был Валерий Брагин, который, как ожидается, наряду со Знарком войдет в штаб команды в качестве консультанта. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.