Вопреки ожиданиям. На Олимпиаду российских хоккеистов повезет Жамнов, а не Знарок

Утром 28 сентября ФХР опубликовала итоги заседания экспертного совета, которое состоялось 27 сентября при участии Третьяка, двукратного олимпийского чемпиона Бориса Михайлова, олимпийского чемпиона Валерия Каменского, Жамнова, чемпиона мира и серебряного призера и лучшего игрока Олимпиады-1998 Павла Буре. По итогам заседания на пост главного тренера сборной России был рекомендован Жамнов.

"У нас было несколько кандидатур, каждую мы обсуждали, но в итоге все сошлись на том, что самый лучший вариант - это Жамнов, - рассказал ТАСС Михайлов. - У него много преимуществ, но в детали не хочу вдаваться. Кандидатура была выбрана единогласно".

О том, что Знарок может возглавить сборную России на Олимпийских играх, журналистам 24 сентября заявил Третьяк. Однако 27 сентября президент ФХР заявил, что федерация ничего не объявляла и вся информация о тренере будет объявлена позднее. Михайлов и Каменский отметили, что кандидатура Знарка также находилась на обсуждении.

"У совета было несколько кандидатов, в том числе Алексей Жамнов и Олег Знарок. После долгих дебатов большинство членов совета поддержало кандидатуру Жамнова. Алексей Юрьевич обладает многолетним опытом работы в штабе сборной страны, имеет победный опыт Олимпиады в Южной Корее, отлично понимает специфику работы со звездами из НХЛ", - сказал Каменский, которого цитирует пресс-служба ФХР.

Официально контракт с Жамновым еще не подписан. "На самом деле, очень много работы, - сказал ТАСС сам Жамнов. - Соглашение [рассчитано] пока на год, но все еще в стадии обсуждения, я еще буду встречаться с федерацией, будем обговаривать все эти нюансы. Нужно определиться с помощниками, после этого начнем работать с тренерским штабом в едином направлении, надо создать единую команду, и это зависит от каждого тренера".

Готовы к приезду игроков НХЛ

"Решение рекомендовать ФХР заключить контракт с Жамновым в качестве главного тренера сборной России было продиктовано, в частности, участием в Олимпийских играх игроков Национальной хоккейной лиги. При этом важно отметить, что пока официального решения об участии [игроков] НХЛ еще нет, как известно, оно будет до 10 января", - заявил Третьяк, комментарий которого приводит пресс-служба ФХР.